Juventus, la gestione di Chiellini e Demiral: il piano di Pirlo

Il ritorno di Chiellini permetterà alla Juventus di poter contare su un reparto difensivo di maggiore affidabilità e temperamento. Il capitano bianconero sarà gestito partita dopo partita

E’ tornato Chiellini, sorride Pirlo e sorridono in tifosi della Juventus. Il capitano bianconero permetterà al tecnico juventino di poter contare su un baluardo carismatico e di grande temperamento, pronto a trascinare i propri compagni in vista della seconda parte di stagione.

Come sarà gestito Chiellini da Andrea Pirlo? Chiaramente il centrale difensivo non potrà disputare tutte le partite, tantomeno quelle ravvicinate. Ecco perchè Pirlo potrebbe creare una sorta di avvicendamento interno con Demiral per consentire a Chiellini di recuperare con maggiore tranquillità evitando sovraccarichi muscolari.

Chiellini e Demiral, così cambierà la difesa della Juventus

Come accennato, Pirlo farà ruotare costantemente gli interpreti difensivi. In attesa del ritorno di De Ligt, fermo ai box a causa del Covid, la Juventus si affiderà al terzetto composto da Danilo-Bonucci-Chiellini, con Demiral, come detto, pronto a dare il cambio a Chiellini in situazione di emergenza.

Occhio, però, all’insostituibilità di Danilo: Pirlo crede fortemente nel difensore brasiliano. Rivitalizzato dal nuovo tema tattico, Danilo, con il ritorno di De Ligt, potrebbe contendere una maglia da titolare ad Alex Sandro sulla sinistra, fermo restando che potrebbe essere utilizzato anche come centrale di destra nello schieramento a tre difensori mascherato in una presunta difesa a quattro.