Douglas Costa potrebbe diventare una pedina di scambio per la Juventus: idea di scambio per arrivare al campione del Mondo

Occasione per la Juventus, a portarla Douglas Costa. L’attaccante brasiliano è in prestito al Bayern Monaco e i tedeschi non sembrano intenzionati a riscattarlo. Per questo si parla anche di un possibile rientro in bianconero con il 30enne che poi sarebbe nuovamente ceduto, magari in Premier League dove il Wolverhampton ha già mostrato interesse.

C’è però anche un’altra ipotesi lanciata dalla Germania: è la Bild che parla di un calciatore che è fuori dai piani del club campione d’Europa in carica e che potrebbe fare al caso di Pirlo e della Juventus. Si tratta di Corentin Tolisso, centrocampista di 26 anni, campione del Mondo con la Francia nel 2018. L’ex Lione sarebbe tra i calciatori messi sul mercato dalla società tedesca e sulle sue tracce, oltre al Psg, ci sarebbe anche la Juventus.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, idea scambio Douglas Costa-Tolisso

Ecco allora, come riporta il quotidiano tedesco, prendere piede l’idea di un nuovo affare sull’asse Torino-Monaco di Baviera. Un affare che vedrebbe il Bayern Monaco riscattare Douglas Costa senza però sborsare soldi. Alla Juventus andrebbe proprio Tolisso, rafforzando così la mediana di Andrea Pirlo.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, l’obiettivo estivo di mercato rischia già di sciogliersi

Il francese non è un titolare della squadra di Flick, ma già prima del suo arrivo in Germania era molto apprezzato dalla Juve. Soltanto un’idea, ma in un mercato che dovrà essere fatto molto con la fantasia, lo scambio potrebbe prendere piede.