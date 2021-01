L’allenatore del Milan Pioli chiarisce in conferenza stampa il motivo per cui contro l’Atalanta vuole subito concedere il campo a Mandzukic

Stefano Pioli ha parlato prima di Milan–Atalanta e si è soffermato su Mario Mandzukic. Inevitabile che l’attaccante croato guadagnasse la scena nel corso della conferenza stampa precedente al match di domani. Ciò che però non era scontata è la risposta data dall’allenatore dei rossoneri. “Può essere inserito subito dentro”, ha detto il tecnico che dunque sta pensando a dare uno spazio fin da subito all’ultimo attaccante aggiunto al suo forziere.

Il vantaggio di Mandzukic, come ha spiegato Pioli, consiste nel conoscere bene il campionato. “L’ho trovato in buona condizione e voglioso di fare bene”, ha poi aggiunto.

Milan, Mandzukic subito del match con l’Atalanta: Pioli ci pensa e ne esalta la mentalità

Il Milan contro l’Atalanta avrà la possibilità di contare pure su Mario Mandzukic. L’attaccante è stato convocato. Pioli ha spiegato approfonditamente i motivi che lo hanno portato a questa decisione: “Si è inserito velocemente nel gruppo, ha già lavorato in Italia e poi ha mentalità europea. Fisicamente mi ha sorpreso, l’ho trovato bene e sebbene non giochi da parecchio mi è parso molto motivato. Inserirlo subito è l’alternativa a farlo lavorare per 3 o 4 settimane per ritrovare ritmo e condizione. Lo abbiamo preso con l’idea di schierarlo accanto a Ibrahimovic“.

Pioli ha poi risposto a distanza a chi non si spiega i tanti rigori concessi al Milan: “Questo è accaduto perché giochiamo un calcio offensivo e siamo spesso presenti nell’area avversaria. Non solo abbiamo conquistato tanti penalty però ma abbiamo anche centrato molte volte i pali. La nostra classe arbitrale è ottima, ho grande rispetto in loro”.

Il Milan, che ha 3 punti di vantaggio sull’Inter, raccogliendo almeno un punto contro l’Atalanta, arriverebbe al girone di ritorno davanti a tutti. Una posizione privilegiata per proseguire la propria cavalcata pure nella seconda parte.