Il Milan ha definito un altro acquisto: dopo Meite, Mandzukic ecco anche Tomori dal Chelsea per Pioli, i dettagli dell’operazione

E sono tre! Il Milan non si ferma più e piazza un altro colpo sul mercato. Dopo Meite e Mandzukic, i rossoneri hanno chiuso anche per l’acquisto di Tomori dal Chelsea. Già depositato il contratto come confermato sul sito della Lega: il 23enne difensore inglese si trasferisce in prestito dalla società londinese. Ora Pioli spera di poterlo avere a disposizione già per la prossima gara contro l’Atalanta quando la retroguardia rossonera sarà falcidiata dalle assenze.

Milan, ufficiale Tomori: subito a disposizione con l’Atalanta

Contro i bergamaschi mancheranno, infatti, lo squalificato Romagnoli e l’infortunato Gabbia. Per questo motivo Pioli spera di poter disporre di Tomori almeno per la panchina, anche se non è escluso un impiego fin dal primo minuto. Tutto dipenderà dalle risposte che il difensore sarà in grado di dare nel probabilmente unico allenamento che avrà a disposizione.

Più che vederlo in campo, la probabilità più elevata è che si accomodi in panchina con Kjaer in coppia con Kalulu al centro della difesa. Chiuso l’affare Tomori, per il Milan il mercato vira ora sulla sinistra dove si è complicata la pista Junior Firpo. Il ritorno di Theo Hernandez potrebbe spingere Maldini ad una pausa prima di decidere se far partire un nuovo assalto.