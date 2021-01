Hulk in Italia? Derby milanese per il brasiliano.

Sia Milan che Inter sono alla ricerca di un valido attaccante per aumentare e completare la competitività del reparto offensivo, considerati anche i tanti impegni tra campionato e campo internazionale. All’Inter manca un sostituto per far rifiatare Lukaku, mentre il Milan ha bisogno di maggiori alternative per continuare a lottare per lo scudetto. Quale idea migliore di Hulk, allora? È tra gli svincolati d’oro del mese di gennaio.

Hulk vuole l’ultima chance europea: ci sono Inter e Milan

Il giocatore è rimasto a piede libero, dopo aver disputato diverse stagioni con lo Shanghai SIPG. Attualmente è alla ricerca dell’ultima grande avventura europea e secondo El Gol Digital, non gli mancano pretendenti.

Oltre alle due italiane, ci sono anche Real Valladolid e Atletico Madrid. I 4 milioni di ingaggio sono il limite che fa riflettere tutte, ma qualcuna potrebbe spuntarla presto.