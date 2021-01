Due positivi nella Roma a poche ore dal match contro lo Spezia: la squadra entra in bolla e si attendono i nuovi tamponi

Il momento nero della Roma continua. Come se non bastassero le tensioni degli ultimi giorni, ecco anche il Covid ad agitare i giallorossi. Come riportano Corriere dello Sport e Gazzetta dello sport, nell’ultima tornata di tamponi sono stati riscontrati due membri dello staff positivi al coronavirus. Tutti i negativi i calciatori ma ora l’intero gruppo squadra è entrato in bolla e si è sottoposto ad ulteriori test.

I risultati di quest’ultimi si attendono nelle prossime ore, nell’imminenza della gara contro lo Spezia, in programma questo pomeriggio alle 15. In caso di nuove positività non è escluso che il match possa essere rinviato, almeno di qualche ora.

Roma in bolla: nuovi tamponi per la squadra

Immediato è scattato per la Roma il protocollo previsto in questi casi. I due positivi sono andati in isolamento domiciliare, mentre tutto il gruppo squadra è stato sottoposto a nuovi test. I risultati sono attesi per le 12, a tre ore dal fischio d’inizio della gara contro lo Spezia.

Non dovessero esserci nuovi positivi, il match potrà giocarsi regolarmente all’orario prestabilito. Una partita dalla quale dipende il futuro di Fonseca che deve fare a meno già di tre pilastri della squadra: Dzeko, Pedro e Mkhitaryan.