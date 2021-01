Stephan El Shaarawy giocherà di nuovo per la Roma, domani sosterrà le visite mediche.

Certe storie proprio non riescono a finire, ed è il caso di quella tra la Roma e Stephan El Shaarawy. Il calciatore egiziano, infatti, è pronto a ritornare nella capitale, dopo aver lasciato l’Italia nel 2019. Fu proprio l’addio alla Roma ad allontanarlo in quel momento dal Belpaese, per trasferirsi in Cina, allo Shanghai Shenhua.

El Shaarawy domani a Villa Stuart per le visite mediche con la Roma

Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, El Shaarawy avrebbe già lasciato Dubai per sostenere domani le visite mediche col club giallorosso, a Villa Stuart.

L’agente di El Shaarawy nel frattempo ha già trovato l’accordo per liberare il giocatore, che potrà così cominciare dalla prossima settimana la sua nuova avventura con la Roma.