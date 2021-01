Colpo a sorpresa per il Cagliari, vicino a chiudere per Asamoah.

Una vecchia conoscenza della Serie A è pronta a tornare già nei prossimi giorni in Italia. Si tratta del difensore Kwadwko Asamoah, finito nel mirino del Cagliari. Negli ultimi anni con Giulini alla presidenza il club sardo ha aiutato a grandi colpi di questo tipo, ovvero calciatori avanti con gli anni ma che hanno segnato grandi stagioni nelle massime competizioni internazionali. Al momento Asamoah è svincolato, per cui non c’è scadenza nella chiusura dell’affare: al Cagliari potrebbe approdare anche a febbraio.

Asamoah al Cagliari: si lavora all’intesa

L’ex Juventus ritroverebbe Godin e Nainggolan, con i quali ha condiviso lo spogliatoio ai tempi dell’Inter.

Inoltre Di Francesco, che ha appena rinnovato fino al 2023, avrebbe finalmente un elemento prezioso in difesa, che occupi la fascia sinistra, giacché in quanto a risultati la situazione non è rosea. Si lavora all’intesa fra le parti per un contratto di sei mesi, fino a giugno. Lo riferisce calciomercato.it.