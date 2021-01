La Juventus segue da tempo Dzeko, oggi in rotta con l’allenatore. Per portarlo a Torino subito i bianconeri potrebbero coinvolgere Douglas Costa.

Il calciomercato della Juventus sta entrando nel vivo, seguendo l’onda positiva dei risultati ottenuti sul campo e in previsione della ripresa della Champions League, da anni obiettivo principe della Vecchia Signora.

Proprio oggi Fabio Paratici, DS bianconero, ha parlato del mercato della squadra definendolo “Di opportunità e non di attesa”, stando così a indicare la volontà dei campioni d’Italia di investire, anche se in maniera mirata. Nel mirino della Juventus c’è ormai da mesi un grande attaccante, Edin Dzeko della Roma, e il suo recente scontro con Fonseca potrebbe aver creato l’opportunità di cui il dirigente bianconero parla.

La Juventus cerca grandi giocatori per rinforzarsi in ogni reparto

Si tratterebbe di un vero e proprio colpo, con tanto di botto. Esisterebbe già un piano strutturato per portare il bosniaco a Torino a Gennaio. Il primo passo, possibilmente il più semplice, sarebbe coinvolgere il Bayern Monaco, convincendo i tedeschi a concludere anticipatamente l’esperienza di Douglas Costa in Baviera. Operazione non complicata visto il rendimento del brasiliano.

Il passo successivo prevederebbe lo scambio di prestiti, fino al termine della stagione, proprio fra Edin Dzeko e Douglas Costa. I due giocatori percepiscono stipendi simili, il che rende fattibile l’operazione, che sarebbe assolutamente clamorosa e spettacolare, ma probabilmente necessaria per la Juventus per battere la concorrenza di altri club, Inter in testa.