Possibile scambio Bernardeschi-Dzeko tra Juventus e Roma.

La situazione della Roma è complicata, a causa degli ultimi risultati, e della panchina traballante di Fonseca. Nel frattempo nemmeno Pirlo dorme sonni troppo tranquilli: la rosa della Juventus va rinforzata. Serve soprattutto una punta di spessore. Come riferito da calciomercato.it, i rapporti tra Fonseca e Dzeko sono sul filo del rasoio e ciò favorirebbe proprio la Juventus.

Roma e Juventus lavorano allo scambio Dzeko-Bernardeschi

Da tempo il bosniaco piace ai bianconeri, i quali pensano a una pedina di scambio per facilitare la parte economica. Da qui l’idea di inserire nell’affare Federico Bernardeschi. L’esterno non è considerato incedibile, ma ne viene riconosciuto il valore, ragion per cui può essere un incentivo importante nello scambio.

Il problema tuttavia è rappresentato proprio dalla volontà di Bernardeschi, il quale pare non voler lasciare Torino. In più, le idee tattiche di Fonseca non aiuterebbero a integrare il calciatore. Nel frattempo, anche Paratici riflette su Dzeko a sua volta: il giocatore percepisce 7,5 milioni di euro all’anno. Più questioni difficili da risolvere in poco più di una settimana…