Gennaro Gattuso furioso nel post gara della sfida di Coppa Italia contro lo Spezia di Vincenzo Italiano: “Non mi dimetto”.

Il duro sfogo di Gennaro Gattuso, nel post gara di Coppa Italia contro lo Spezia di Vincenzo Italiano, non è passato inosservato. Il tecnico dei partenopei si è duramente sfogato ai microfoni dei colleghi della RAI contro la stampa che, nelle ultime settimane, gli ha puntato il dito contro. Dopo gli scarsi risultati ottenuti nelle ultime giornate di campionato, il tecnico ha ammesso che mai si dimetterà di sua spontanea volontà.

Napoli, lo spogliatoio è con Gattuso

I calciatori del Napoli ed il tecnico si sono compattati per invertire il trend negativo delle ultime uscite in Serie A. L’incontro con il presidente è servito per ribadire la fiducia all’allenatore e tranquillizzarlo nonostante le critiche dell’ambiente napoletano. Come riportato da Rai Sport, anche lo spogliatoio azzurro, in particolar modo i senatori partenopei, hanno fatto sentire la propria vicinanza a Rino e ribadito al presidente Aurelio De Laurentiis la fiducia nei confronti del tecnico. Nessun problema interno, dunque. Al Napoli serve solo continuità di risultati per uscire dal periodo buio.

