Provocazione del tecnico del Bologna Mihajlovic che prima del rigore di Ibrahimovic grida a Skorupski: “Tranquillo, tanto non li sa tirare”

Impossibile non ascoltare la frase detta da Mihajlovic a Skorupski prima del rigore di Ibrahimovic nel primo tempo di Bologna–Milan. In uno stadio deserto, si è sentita forte e chiara dai microfoni di ‘Sky’ la provocazione del tecnico serbo.

“Tranquillo, tanto non li sa tirare”. Un modo per incoraggiare il proprio portiere o per irretire l’attaccante con il quale è legato da un sentimento di stima e affetto? In ogni modo, la profezia si è realizzata in quanto, poi, Ibra ha effettivamente fallito dagli undici metri.

La profezia di Mihajlovic si è realizzata, ma il Milan è passato comunque in vantaggio

Alla fine la frase dell’allenatore del Bologna ha avuto davvero del profetico in quanto Ibrahimovic si è fatto, davvero, respingere il tiro dal dischetto da Skorupski. Peccato (per il serbo e i felsinei) però, che sulla ribattuta sia stato bravo Rebic a metterla dentro per il momentaneo 1-0 dei rossoneri.

Un siparietto simpatico, alla fine, quello che ha coinvolto l’allenatore e il portiere del Bologna, oltre, naturalmente, a Ibrahimovic, seppur indirettamente. Per lo svedese è il quinto rigore annuale sbagliato e infatti, già nel corso dell’incontro, il secondo rigore assegnato al Milan, è stato calciato e realizzato da Kessie.