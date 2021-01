Inter e Roma, negli ultimi giorni, si sono messe al lavoro per concludere lo scambio tra Edin Dzeko ed Alexis Sanchez. Marotta svela tutto nel pre gara.

Inter e Roma hanno provato a chiudere un affare di calciomercato negli scorsi giorni. Le due società erano al lavoro per scambiarsi Edin Dzeko ed Alexis Sanchez. La trattativa, dopo momenti di tensione, sembra essersi arenata. Beppe Marotta, nel pre gara di Inter-Benevento, ha svelato tutto.

Calciomercato, le ultime da Marotta sullo scambio Dzeko-Inter

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima dell’inizio della sfida contro il Benevento di Filippo Inzaghi. Il dirigente nerazzurro ha svelato le ultime di calciomercato: “Scambio Dzeko-Sanchez? Gli agenti di Edin sono stati troppo audaci nel portare avanti la trattativa. Non hanno fatto i conti con l’oste. E’ stata una trattativa che si è chiusa ancor prima che si aprisse. Conte ha detto che se nel nostro gruppo ci sono dei calciatori scontenti che vogliono trovare sistemazione altrove è doveroso non trattenerli a Milano. Devo dire che fino ad ora non c’è stato nessun caso del genere. Questo sarà il gruppo col quale termineremo la stagione”.

