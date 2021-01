Alle 15 si scende in campo per il secondo anticipo di questa 20^ giornata di Serie A, di fronte si trovano il Bologna ed il Milan.

Il weekend di Serie A entra nel vivo. Dopo il pareggio di ieri tra Torino e Fiorentina, si scende in campo alle 15 per il primo anticipo di questo sabato di Serie A. Il Milan di Pioli fa visita al Bologna, per una sfida insidiosa e che i rossoneri dovranno giocare al massimo delle possibilità. L’Inter spinge da dietro, e dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, per il Milan un altro passo falso non è ammesso. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!