Paulo Dybala ancora fuori: il doppio interrogativo che tormenta l’attaccante della Juventus e incide anche sulla squadra

I giorni della Merla sono pronti a trasformarsi nei giorni di Paulo Dybala. La Joya è ancora ai box e su di lui aleggia un doppio interrogativo. Andrea Pirlo si è ormai abituato a fare senza di lui, ma il numero 10 della Juventus non può essere soltanto un ‘di più’. In questa stagione è mancato tra problemi fisici e il rinnovo che non arriva. Già, infortunio e rinnovo, proprio gli interrogativi che serpeggiano ancora intorno al talento sudamericano. Quando tornerà in campo? Quando (e se) firmerà il nuovo contratto? Un doppio punto di domanda che non può non incidere anche sulla stagione della squadra bianconera.

Juventus, infortunio e rinnovo: il momento verità per Dybala

Si parte dal ritorno in campo che sembra essere vicino. Niente Sampdoria, quasi certamente niente semifinale di andata con l’Inter, ma già contro la Roma nel prossimo weekend Dybala potrebbe riassaporare il campo. Un approccio soft perché Pirlo non può rischiare di dover fare a meno di lui in un tour de force che si chiuderà a marzo.

Quando potrebbe essere anche più chiaro il suo futuro: rinnovo o addio? La scadenza 2022 impone una decisione rapida e le parti potrebbero incontrarsi nelle prossime settimane per valutare la possibilità di raggiungere un punto di incontro. Senza, sarà addio ed è forse questa, all momento, l’ipotesi più probabile. Prima però c’è il ritorno in campo ed è proprio lì che Dybala potrebbe spazzare via ogni incertezza.