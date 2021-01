Il Milan prosegue la propria cavalcata in campionati, ma c’è un dato che balza all’occhio e che vede i rossoneri vicini ad un record storico.

Il Milan prosegue a vele spiegate la propria corsa Scudetto, con la vittoria contro il Bologna che ha sancito un altro passo importante della squadra rossonera. Tre punti importanti che consentono ai ragazzi di Pioli, al netto di qualsiasi sarà il risultato dell’Inter, di tenersi ben stretto il ruolo da capolista.

Un dato interessante, e che sta suscitando grandi polemiche sui social, è emerso proprio dal Dall’Ara e sta tenendo banco in queste ore. Il Milan, infatti, si è visto fischiare a favore contro il Bologna altri due rigori. Un numero crescente, quello dei penalty, che vede protagonista la compagine rossonera.

Un dato emblematico, testimoniato dai numeri: sono 14, infatti, i rigori fischiati a favore del Milan in queste stagione. Non sono per niente pochi, considerando anche quella che è la singolare classifica stilata da numericalcio.it, riguardo proprio il numero di rigori fischiato a favore di una squadra in Serie A nella storia del campionato.

Milan, quanti rigori: tifosi imbufaliti sui social

Il Milan sale, dunque, nella graduatoria delle squadre che in Serie A hanno visto fischiarsi più rigori a favore nell’arco di una stagione. In cima alla classifica, va detto, c’è proprio la squadra rossonera: era il campionato 1950/51, ed al tempo furono 18 nell’arco di una sola stagione.

Poi la Lazio, nel recente passato, con lo stesso numero di rigori ma nell’anno 2019/20: anche in quel caso sono stati 18. Va da sé che il Milan, ad ora, ha già raggiunto un numero consistente di penalty e da qui alla fine della stagione il numero potrebbe ancora crescere.

E cosi sono tantissimi i tifosi che sui social stanno puntando il dito contro questa singolare situazione, che potrebbe vedere questo Milan di Pioli finire in cima a questa classifica e stabilire un nuovo record.

I rigori per il Milan sono come i rotoloni Regina, non finiscono mai.#BolognaMilan #30gennaio — pinco pallino (@pazzodicalcio) January 30, 2021

Basta con questi rigori #BolognaMilan..se avessero dato tutti questi rigori alla juve ci sarebbero delle inquisizioni parlamentari! — ALESSANDRO AURNIA ♘ (@ale_aurnia) January 30, 2021

Zio fidati. Parla la statica.

In serie a 60 rigori totali. 15 assegnati al Milan. Un quarto sul totale.

1 rigore su 4 è del Milan. Questo non è normale. — J-speed (@Jspeed93) January 30, 2021

Togli la maglia del Milan, metti quella della Juve, quanti dei 15 rigori sono netti? Dai… — Antonio Albano (@AlbanoAntonio) January 30, 2021