Alle 15 si scende in campo per la 20^ giornata di Serie A, in quel di Bergamo si affrontano l’Atalanta e la Lazio.

Un vero e proprio scontro diretto, quello che vedrà oggi protagonista Atalanta e Lazio. Per entrambe la zona Europa è l’obiettivo primario, e cosi i tre punti in palio oggi al Gewiss Stadium rappresentano una chiave importante per proseguire il proprio percorso in campionato. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

