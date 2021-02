Inter e Juventus si danno battaglia a San Siro nella semifinale di andata di Coppa Italia. Buffon ed Handanovic protagonisti in negativo.

Il primo tempo di Inter-Juventus di Coppa Italia è finito 1-2. I nerazzurri passano in vantaggio con Lautaro Martinez dopo nove minuti: l’argentino approfitta di un errore di Buffon e De Ligt. Poi i bianconeri pareggiano i conti su un discusso calcio di rigore segnato da Cristiano Ronaldo. CR7, poi, porta in vantaggio i suoi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter – Juventus, pasticcio di Handanovic e Bastoni

L’Inter si dà la zappa sui piedi da sola. La formazione nerazzurra regala la rete del vantaggio alla Juventus. Cristiano Ronaldo, al minuto 35, approfitta di un pasticcio combinato da Bastoni ed Handanovic ed infila il pallone in rete per il momentaneo 1-2 alla fine dei primi quarantacinque minuti di gioco. L’estremo difensore nerazzurro ed il giovane compagno di squadra non si intendono e regalano la sfera all’attaccante portoghese, bravo a non cadere nella finta con il corpo di Bastoni. Ma di chi è la colpa? I tifosi, scatenati sui social network, in particolare su Twitter, additano come colpevole il portiere dell’Inter, reo di essere uscito troppo dai pali.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Juve, il pari arriva grazie al VAR: rigore per i bianconeri

Due errori gravi, il primo di Young che non ha studiato i movimenti di Cuadrado (rigore discutibile) e il secondo di Handanovic che si prende la licenza di correre verso la palla molto fuori area senza un'idea sul cosa fare.

⚫🔵⚽️ — wearefcinter (@wearefcinter) February 2, 2021