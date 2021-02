L’Inter di Antonio Conte è avanti sulla Juventus di Andrea Pirlo grazie alla rete di Lautaro Martinez che buca Gigi Buffon.

L’Inter di Antonio Conte è sotto nel primo tempo sulla Juventus di Andrea Pirlo. La semifinale di andata di Coppa Italia, al momento è ferma sull’1-2 dopo i primi quarantacinque minuti di gioco. L’undici di casa è passato in vantaggio grazie ad una rete di Lautaro Martinez che ha sorpreso Gigi Buffon.

Inter – Juventus: critiche feroci verso Buffon

Nel mirino dei tifosi è finito proprio Gigi nazionale, probabilmente non esente da colpe in occasione della rete del vantaggio dell’Inter. Conte passa in vantaggio al minuto 9 con l’argentino Lautaro Martinez che sfrutta un ottimo assist di Nicolò Barella. Rivedibile il contrasto difensivo di De Ligt e l’intervento con i guantoni dell’estremo difensore bianconero. Su Twitter, dopo la rete dello svantaggio, i tifosi bianconeri hanno puntato il dito contro l’ex portiere della Nazionale: “Buffon e De Ligt rivedibili sul gol di Lautaro Martinez”, scrive il giornalista di Panorama Giovanni Capuano. Sono della stessa idea numerosi tifosi.

Vedere Buffon in queste condizioni spezza il cuore 💔 — Roberto Dupplicato (@duppli) February 2, 2021

Buffon sul gol di Lautaro pic.twitter.com/GPUKCoxWCH — Marco (@_emmegi) February 2, 2021

Paperino di Buffon…. fa niente

Avanti tutta — Maurizio M.M. (@MarcoaldiMM) February 2, 2021

Vero, Buffon (43 anni) ha colpe nel gol, ma anche De Ligt. L'età non c'entra, può capitare comunque un errore del genere #InterJuve — Alex♂️ (@alexswiftzn) February 2, 2021