Il presidente della Lazio Lotito ha parlato apertamente del rinnovo di Simone Inzaghi e anche dei programmi futuri in mente per il suo club

Claudio Lotito ha parlato apertamente sul futuro di Simone Inzaghi a margine della conferenza stampa di presentazione di Carolina Morace come nuovo tecnico della Lazio Women. Il presidente biancoceleste, incalzato dai giornalisti presenti, ha spalancato la porta al rinnovo del tecnico piacentino.

L’intenzione del massimo dirigente laziale è dunque quella di rinnovare la fiducia al suo tecnico. Fra i due non sono mancati momenti di tensione e qualche incomprensione, di recente per il caso Luis Alberto, tuttavia la volontà di Lotito è quella di continuare con l’allenatore che ha riportato la Lazio in Champions League a distanza di diversi anni. I biancocelesti inoltre hanno raggiunto senza troppe difficoltà gli ottavi di finale. L’ostacolo che il sorteggio ha posto di fronte ad Acerbi e compagni però è davvero molto complicato: dalle urne è infatti uscito il nome del Bayern Monaco, fresco vincitore di Champions League e Supercopppa Europea.

Lazio, Lotito: rinnovo Inzaghi? “Soltanto una questione di tempo”

Il presidente, che ha parlato del suo desiderio di rinnovare il contratto con Inzaghi, tuttavia ha chiarito che al momento non ci sono incontri in programma: “Non c’è bisogno di alcun piccione viaggiatore perché ci sentiamo tutti i giorni e non abbiamo segreti. Il problema di fondo è che io non ci sono mai e lui ha sempre altre cose da fare. Sono passato a Formello prima della partita con l’Atalanta ma non ci siamo beccati perché era impegnato in conferenza stampa. Il mio obiettivo è quello di far crescere la società a livello internazionale”.

Lotito ha poi chiuso in questa maniera: “Chi entra a Formello si rende subito conto della grandezza di questo club e l’orgoglio di chi ne rappresenta i colori. La Lazio non deve rappresentare un punto di partenza bensì di arrivo”.