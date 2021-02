La permanenza di Neymar al PSG è stata spesso soggetta ad alti e bassi, ma il campione avrebbe dato il via libera per trattare il rinnovo.

Neymar da Silva Santos Junior, meglio noto come Neymar, è uno dei più grandi talenti dell’intero panorama calcistico mondiale. Stella della nazionale brasiliana nonché uno dei giocatori dal valore di mercato più alto da quando, nel 2017, l’emiro del Qatar proprietario del club francese PSG ha speso 222 milioni per portarlo via da Barcellona.

L’idea era quella di fare di Neymar il nuovo leader tecnico e carismatico dei parigini, affiancandolo a talenti del calibro di Mbappè e aprendo così ad un lungo periodo di successi. Successi che sono arrivati però solo in campo nazionale, il che ha creato qualche malcontento alla star brasiliana, vogliosa di creare una “legacy” paragonabile a quella di Cristiano Ronaldo e del suo amico ed ex compagno Messi.

Non è sempre andato tutto bene fra Neymar e PSG

Il momento più basso della relazione fra Neymar Jr e il PSG sembra essere stato raggiunto nel 2019, quando l’attaccante non aveva nascosto il desiderio di tornare in Catalogna, presa di posizione che gli fece vivere qualche mese da separato in casa, fino al suo fondamentale ritorno, utile a trascinare la squadra fino alla finale di Champions League, persa contro il Bayern Monaco.

La situazione questa stagione sembra molto più distesa, semplificata possibilmente dalle grane finanziarie che impediscono al Barcellona un’operazione hollywoodiana come quella necessaria a riportare in blaugrana Neymar. RmcSport parla di un Neymar che avrebbe dato il via libera alle negoziazioni per il rinnovo, con accordo quasi sicuro per ulteriori 4 anni. Ancora da scoprire ulteriori dettagli della trattativa, quel che è sicuro è che si tratterà di un passo fondamentale nella carriera di Neymar, oggi ventinovenne.