L’attaccante della Roma Edin Dzeko questa mattina è tornato ad allenarsi con il gruppo: Fonseca ha il “rinforzo” per inseguire la Champions

Fine del calciomercato e forse fine dei malumori in casa Roma. Edin Dzeko questa mattina è tornato ad allenarsi in gruppo. Il bosniaco ha partecipato al lavoro svolto da chi non è sceso in campo nel match di campionato contro l’Hellas Verona.

Dopo giorni tormentati e le voci che lo hanno coinvolto sembra tornare lentamente il sereno per l’attaccante. Il suo rientro in gruppo dovrebbe essere il segnale di una riconciliazione con Paulo Fonseca. Il rapporto tra i due aveva vissuto già una prima incrinazione dopo la sconfitta di inizio agosto negli ottavi di finale di Europa League contro il Siviglia.

Roma, Dzeko torna in gruppo: schiarita servita

La goccia che ha fatto traboccare il vaso però è stata rappresentata dalla sconfitta di Coppa Italia contro lo Spezia, peraltro resa ancora più agitata dall’errore tecnico commesso dai giallorossi in merito alle sostituzioni.

Da quel momento, Dzeko non ha più messo piede in campo, anche a causa di un piccolo fastidio fisico. Gli ultimi giorni di mercato però non sono bastati alla Roma per disfarsi di uno dei suoi principali punti di riferimento.

Già ieri, al termine del calciomercato, alcuni tifosi della Roma avevo preso posizione esibendo uno striscione vicino allo stadio Olimpico: “Dzeko–Fonseca: ora combattete uniti per la maglia”, hanno scritto sul lungo drappo.

Evidente adesso anche la scelta della Roma di reintegrare Dzeko per la seconda parte di stagione. I giallorossi, terzi in classifica, devono difendere la possibilità di tornare in Champions.

La squadra di Fonseca ha un punto di vantaggio sulla Juventus e tre sul Napoli. Entrambe hanno una partita in meno in quanto devono ancora recuperare lo scontro diretto del girone d’andata.