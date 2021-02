Eriksen potrebbe mettere in costante discussione la titolarità di Vidal: il centrocampista danese starebbe conquistando sempre più la fiducia di Antonio Conte

Eriksen sorpasso Vidal e punta dritto a una maglia da titolare in vista della seconda parte di stagione. Il centrocampista è pronto a convincere Conte ad affidarsi a lui in maniera costante per un ruolo da titolare. L’andamento altalenante del cileno, potrebbe spingere Conte a una vera e propria riflessione.

Eriksen assicura maggiore qualità, visione di gioco e palleggio, mentre l’ex Juventus darebbe a Conte maggiori garanzie dal punto di vista del temperamento, fase di ripiego e raccordo tra difesa e centrocampo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Eriksen insidia Vidal: chi sarà titolare?

Eriksen potrebbe spingere il piede sull’acceleratore per cercare di convincere Conte a puntare forte su di lui. Ora come ora, giusto analizzare le cose dal punto di vista del tecnico nerazzurro: Vidal sembrerebbe ancora in leggero vantaggio sul danese.

LEGGI ANCHE>>> Coppa Italia, Inter-Juventus una partita da record

Occhio, però, ai piccoli malumori tra Vidal e Conte, malumori evidenziati anche nella sfida di Coppa Italia contro la Juventus, quando il centrocampista cileno ha sbottato contro il tecnico dopo l’ennesima sostituzione. “Esce sempre il numero 22“: questa le parole pronunciate da Vidal al momento del cambio. Eriksen insegue e attaccate la titolare di Vidal , il cileno proverà a difendere la sua posizione. Il ballottaggio è appena iniziato.