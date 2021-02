La semifinale d’andata di Coppa Italia, Inter-Juventus, è stata la gara seguita dal maggior numero di spettatori (sfiorati gli otto milioni), con uno share del 28,8 %

Ad ogni Inter–Juventus c’è sempre un nuovo record da aggiornare, nella gara di Coppa Italia è stato tagliato il traguardo del maggior numero di spettatori per la competizione. A raccontarlo sono gli stessi dati nazionali raccolti sugli ascolti televisivi. Si parla di 7.984.000 persone inchiodate dinnanzi alla televisione, con uno share del 28,8 %.

Lo spettacolo non ha certo deluso le attese, soprattutto di quanti avrebbero voluto assistere alla partita dal vivo. Tre gol, il solito agonismo quando si affrontano nerazzurri e bianconeri e anche il record di presenze per Gianluigi Buffon che ha toccato quota 1.100.



Record di ascolti per la coppa nazionale nella semifinale d’andata Inter-Juventus: quasi otto milioni di spettatori

Il derby d’Italia affascina, per storia, tradizione, rivalità tra Inter e Juventus, due compagini che ora possono vantare un primato in più. Nella competizione nazionale, nessun altro match aveva fatto registrare, fino a questo momento, ascolti del genere. I quasi otto milioni di spettatori, superano e aggiornano il dato precedente, sempre in questa stagione, degli Ottavi di Finali dove i nerazzurri hanno superato il Milan dinnanzi a 7.780.000 appassionati con share del 27,8%.

Se si guarda esclusivamente alle semifinali del torneo, per trovare cifre simili bisogna tornare alla passata edizione della Coppa Italia. Il doppio confronto tra Milan e Juventus (il ritorno, a Torino, dopo l’1-1 dell’andata a Milano, rappresentò il ritorno in campo a seguito del lockdown di marzo e terminò 0-0 con i bianconeri promossi in finale) aveva fatto registrare risultati migliori.