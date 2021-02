Da Firenze arriva una notizia che strappa un mezzo sorriso ad Antonio Conte, uno dei big viola potrebbe non essere della partita.

L’Inter si prepara a tornare in campo. Domani la squadra di Antonio Conte aprire le danze per il nuovo turno di Serie A, e la mente va ovviamente alla corsa Scudetto che vede protagonista la squadra nerazzurra ed il Milan di Pioli (almeno per il momento).

Ogni partita racchiude al suo interno punti preziosi, ed è proprio per questo che si giocherà a ritmi altissimi da qui fino alla fine del campionato. Quella che è stata una grande delusione, ovvero l’eliminazione in toto dall’Europa, potrebbe rappresentare adesso un aspetto positivi.

Il fatto di non avere Champions oppure Europa League può favorire i nerazzurri per la corsa in campionato. Ed in più, proprio in queste ore, arrivano buone notizie per la compagine guidata da Conte, direttamente da Firenze.

Inter, Conte sorride: Ribery non è al top

Domani sulla strada dell’Inter si troverà la Fiorentina, che si prepara cosi ad affrontare i nerazzurri. Una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo arriva direttamente da Firenze, con uno dei big di Prandelli che rischia di non essere della partita.

Frank Ribery, infatti, non sta bene, come ammesso dallo stesso allenatore dei viola: “Abbiamo avuto un piccolo problemino con Ribery, lo valuteremo domani mattina”, le parole di Prandelli che non fanno dormire sonni tranquilli all’ambiente fiorentino.

Il giocatore francese è stato comunque convocato, ma con ogni probabilità dovrebbe partire dalla panchina. Nella peggiore delle ipotesi non sarà della partita, il che fa sorridere Conte visto anche il rendimento di Ribery nelle ultime partite, oltre ai due assist all’andata proprio contro l’Inter che permisero alla Fiorentina di uscire vincitrice contro i nerazzurri.