Il Milan è pronto a mettere le mani su un attaccante di grande esperienza, in caldo anche il pre-contratto per legarlo ai rossoneri.

In casa Milan si guarda al presente, ma anche al futuro. Se è vero che la corsa Scudetto prosegue, è anche vero che la dirigenza rossonera continua a tenere gli occhi aperti anche in vista della prossima sessione di mercato. Nemmeno il tempo di aver terminato quella invernale, che già si pensa alla prossima.

La verità è che la compagine rossonera avrebbe messo nel mirino un giocatore francese, che sarebbe libero ed in grado anche di firmare un pre-accordo con la squadra milanese, vista la scadenza di contratto con l’attuale club.

Parliamo di Florian Thauvin, attaccante del Marsiglia e, come detto, con il contratto in scadenza a giugno 2021. Il Milan monitora il giocatore già da diverso tempo, ma adesso dalla Francia arrivano delle conferme importanti.

Milan, pronto il pre-contratto per Thauvin

La dirigenza rossonera starebbe lavorando in maniera forte sul giocatore classe ’93, attualmente compagno di squadra dell’ex Napoli Arek Milik. Insomma, il Milan sarebbe in pole per il giocatore ma c’è di più.

Secondo quanto riportato da ‘Le10Sport’, infatti, la squadra rossonera avrebbe pronto anche un pre-contratto per blindare Thauvin e portarlo alla corte di Stefano Pioli la prossima estate.

Un acquisto, quello dell’attaccante francese, che potrebbe dotare l’attacco rossonero di un elemento di grande qualità ed esplosività. Pioli attende, l’affare sembra davvero essere pronto ad una fumata bianca.