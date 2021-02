Alle 15 scende in campo la Serie A. Due anticipi pomeridiani di questa 21^ giornata, uno di questi vedrà di fronte Atalanta e Torino.

Dopo la sconfitta interna contro la Lazio, l’Atalanta ha voglia di una pronta riscossa, ed oggi l’occasione si presenta nuovamente tra le mura amiche, contro il Torino. La compagine granata, di contro, arriva da ben tre pareggi consecutivi e la vittoria sembra il risultato necessario per provare ad uscire definitivamente dalla crisi. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

