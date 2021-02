Alle 20.45 luci accese a Marassi per l’ultimo anticipo di questo sabato di Serie A, scendono in campo Genoa e Napoli.

Per il Napoli di Gattuso, nonostante l’ultimo successo contro il Parma, resta ancora alta la tensione. L’allenatore, in particolare, al centro delle polemiche anche dopo le dichiarazioni rilasciate negli scorsi giorni riguardo il presidente De Laurentiis. Ecco perchè la sfida di stasera contro il Genoa di Ballardini non può essere presa sotto gamba, soprattutto per il Grifone ha riscritto la sua stagione con l’arrivo del nuovo allenatore. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

