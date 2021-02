Alle 15 scende in campo la Serie A. Due anticipi pomeridiani di questa 21^ giornata, uno di questi vedrà di fronte Sassuolo e Spezia.

In casa Sassuolo cominciano a sorgere dubbi sulla strada intrapresa nelle ultime settimane dalla squadra di De Zerbi che non vince da ben quattro partite. Oggi può essere l’occasione della svolta, contro uno Spezia che nonostante il ruolo di neo promossa non va assolutamente sottovalutato. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!