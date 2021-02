Alle 15 in programma due match per la 21^ giornata di Serie A, al Meazza scendono in campo Milan e Crotone.

E’ arrivato finalmente il momento del Milan di Pioli, che oggi pomeriggio è chiamato a rispondere all’Inter che (ad ora) è la capolista in Serie A. Arriva al Meazza un Crotone agguerrito, in cerca di punti per provare a dare una sterzata ad una stagione tremendamente complicata. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

