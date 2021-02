In casa Juventus c’è un giocatore che potrebbe creare problemi la prossima estate, arriva il Leeds in soccorso dei bianconeri.

La Juventus ha conquistato proprio in questi minuti la finale di Coppa Italia. Un traguardo importante per la squadra bianconera, che dunque potrà ancora dire la sua su tre fronti, avendo ancora la possibilità di imporsi in campionato per lo Scudetto, ma anche in Champions League ed ora avrà certezza di giocarsi il secondo trofeo nazionale contro una tra Napoli ed Atlanta. Domani la sfida tra queste ultime due compagini, dalla quale emergerà la seconda finalista.

Ma la Juventus guarda anche al futuro, tenendo bene attento lo sguardo su quello che sarà la prossima finestra estiva di mercato. Diversi giocatori fanno gola alla dirigenza bianconera, che come sempre ha lo sguardo attento e vigile sulla situazione. In casa Juve, però, ci anche diverse grane interne da risolvere.

La prima di tutte, ovviamente, riguarda il rinnovo di Dybala che per il momento non arriva. L’attaccante argentino, infatti, non ha ancora trovato l’accordo con il club ed il futuro resta avvolto in un alone di mistero. La volontà delle parti, almeno apparentemente, sembra quella di andare avanti insieme, ma non c’è ancora nulla nero su bianco.

Juventus, non solo Dybala: la grana Douglas Costa

Un’altra delle grane alle quali la Juventus dovrà far fronte una volta terminata questa stagione, è quella relativa a Douglas Costa. Il giocatore brasiliano è in prestito al Bayern Monaco, ma per il momento non ha entusiasmato l’ambiente. Si era addirittura ipotizzato un possibile ritorno a Torino nella sessione invernale di mercato, eventualità poi tramontata.

La dirigenza bianconera, dunque, è già consapevole che in estate bisognerà capire come piazzare Douglas Costa. Una possibile soluzione, però, sembra poter giungere dalla Premier League.

Il Leeds, infatti, sembra essere ben disposto a mettere le mani sul giocatore della Juventus. Secondo diversi media inglesi, infatti, il Liverpool sembra voler portare Raphinha (al momento di proprietà del Leeds) ad Anfield Road, il che costringerà la squadra inglese a cercare un sostituto.

Questi potrebbe essere, dunque, proprio Douglas Costa. Una soluzione che ovviamente aiuterebbe la Juventus a disfarsi velocemente di un giocatore che non rientra nel progetto tecnico, e che di sicuro non troverà spazio sotto la gestione Pirlo.