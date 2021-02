La Juventus guarda al futuro per migliorare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Sguardo in Spagna, dove si potrebbe andare a pescare un top player.

In casa Juventus si guarda ovviamente al futuro ed agli scenari che vanno palesandosi per i prossimi mesi. Lo Scudetto, al momento, resta un obiettivo tutto da raggiungere, vista anche la concorrenza spietata che quest’anno vede tra le protagoniste anche il Milan di Stefano Pioli e l’Inter di Antonio Conte. Al netto della stagione in corso, la dirigenza bianconera pensa già a quello che sarà la prossima stagione.

L’obiettivo, ovviamente, è quello di dare ad Andrea Pirlo una rosa già pronta per poter tenere da subito il passo veloce. Il prossimo anno, insomma, non saranno accettati passi falsi o rallentamenti sia in campionato ma anche, e magari soprattutto, in Champions League. Per Pirlo sarà trascorso un in più di esperienza da allenatore, ma anche il club vuole fare la sua parte.

Resta, ovviamente, la difficili crisi economica che ha investito anche il calcio, ma ciò non toglie il fatto che il club torinese si muoverà per elevare la rosa a disposizione dell’allenatore. In particolare, va detto, è la difesa uno dei punti nevralgici sui quali bisognerà lavorare per il prossimo futuro.

Juventus, il top player per la difesa

L’età avanza, soprattutto per diversi giocatori della Juventus che vanno incontro ad una fase discendente della propria carriera. L’arrivo di De Ligt ha dato nuova verve a tutto il reparto, ma ovviamente serve altro anche in ottica di qualche uscita o qualche giocatore con sempre meno minuti nelle gambe.

Il nome per la difesa bianconera, lanciato nelle ultime ore dal giornale spagnolo Marca, è quello di Varane: difensore del Real Madrid entrato ormai tra i migliori in Europa, sarebbe il colpo eccezionale da regalare a Pirlo per aumentare lo spessore del reparto arretrato.

La vicenda potrebbe essere spinta da Zinedine Zidane. L’allenatore, infatti, potrebbe lasciare Madrid alla fine della stagione, il che potrebbe spingere lo stesso Varane a lasciare la capitale spagnola. L’affare, va detto, resta difficile vista anche la concorrenza di club come Chelsea e Manchester United.