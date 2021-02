Juve, Rabiot già ai saluti? Dalla Premier la proposta convincente

Il futuro di Rabiot sembra potersi allontanare dalla Juventus la prossima estate. Dalla Premier un club è sulle sue tracce.

Quella di Adrien Rabiot, al momento, è stata un’esperienza che non ha convinto a pieno la Juventus. Una serie di prestazioni altalenanti da parte del centrocampista francese, per il quale la fase di ambientamento sembra risultare molto complicata. Cosi il futuro dell’ex Paris Saint Germain non sarà sicuramente tinto di bianconero, come si ipotizzava fino a qualche mese fa.

La sessione di mercato appena conclusa non ha messo in discussione il centrocampista, anche se per l’estate le cose potrebbero cambiare drasticamente. Rabiot, al momento, con la Juventus percepisce un contratto importante (7.5 milioni all’anno), ed ovviamente in molti si aspettavano qualcosa di più dal talento classe ’95.

Quella del francese è una situazione in divenire, anche perchè gli estimatori non mancano. Al netto della parentesi bianconera, Rabiot è ritenuto da molti club un giocatore di spessore in grado di spostare gli equilibri. E se l’Italia non ha rappresentato una parentesi felice, altrove il francese potrebbe trovare nuova verve.

Rabiot, dalla Premier la proposta convincente

L’addio del francese potrebbe rappresentare uno degli step della Juventus per il mercato estivo, e come detto sarebbero diversi i club ad aver già messo gli occhi su di lui. Considerando che la Juventus si libererebbe volentieri di un ingaggio importante, soprattutto per un calciatore che non sta rendendo quanto ci si aspettava, è chiaro che l’occasione diventa ghiotta.

Dalla Premier sarebbe pronta un’offerta allentate, che potrebbe convincere la Vecchia Signora. Secondo quanto riportato da todofichajes.com, infatti, ci sarebbe l’Everton sulle tracce del giocatore. Ancelotti lo riterrebbe un elemento adatto ad alimentare il centrocampo dei toffees, e cosi l’assalto potrebbe partire già in estate.

La valutazione fatta dalla Juventus sarebbe di 30 milioni di euro, cifra ritenuta congrua dall’Everton che potrebbe, addirittura, strappare un ulteriore sconto vista la necessità di liberarsi di un ingaggio considerevole.

Al momento Rabiot ha collezionato 27 presenze, condite da un solo gol ed un solo assist. Un bottino molto magro, che ha visto però il calciatore in crescita: nelle ultime tre partite, infatti, ha sempre cominciato dall’inizio conquistando cosi la fiducia di Andrea Pirlo. In estate, però, le strade potrebbero separarsi.