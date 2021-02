Napoli, che guaio per Gattuso: infortunio nel riscaldamento

Brutte notizie per Gennaro Gattuso. Durante il riscaldamento pre Juve, uno dei titolari ha accusato un problema e non scenderà in campo.

Manca ormai pochissimo alla sfida che vedrà di fronte Napoli e Juventus. Per gli azzurri un impegno importante, che arriva in un momento di grandi polemiche dove la squadra azzurra deve far fronte ad innumerevoli difficoltà.

Cosi in casa azzurra si contano i danni, con i tanti infortuni che stanno colpendo i ragazzi a disposizione di Gennaro Gattuso. Dall’emergenza Covid, che al monento tiene fuori Koulibaly e Ghoulam, agli infortuni di altro tipo che hanno colpito Manolas e Mertens tra gli altri.

Insomma, il Napoli non se la passa bene sotto il punto di vista fisico, ed arriva alla sfida contro la Juventus con tanti giocatori fuori e con una formazione tutta da costruire, a cominciare dalla difesa che vedrà nuovamente il duo Rrahmani-Maksimovic. Ma arrivano, proprio in queste ore, ulteriori problemi.

Napoli, tegola Gattuso: infortunio nel riscaldamento

Come se i guai già presenti non bastassero, arrivano ancora brutte notizie per Gattuso a pochi minuti dalla partita contro la Juventus. Nel riscaldamento, infatti, sono sopraggiunti dei problemi anche per il portiere David Ospina.

Il giocatore, uscendo dal campo, si è toccato vistosamente l’inguine, evidentemente vittima di qualche problematica che non gli consentirà di scendere in campo contro la compagine bianconera. Una notizia pessima, che va ad aggiungersi agli altri problemi che già animano lo spogliatoio partenopeo.

Al suo posto, ovviamente, scenderà in campo Alex Meret. Una botta importante, soprattutto per l’idea di gioco di Ringhio di uscire palla al piede dal basso. Senza Ospina, anche sotto questo punto di vista l’allenatore potrebbe decidere di cambiare strategia.