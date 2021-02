Milik può subito tornare in Serie A, svelata la via d’uscita

Arek Milik potrebbe tornare presto in Italia. La clamorosa indiscrezione riguarda una via d’uscita che lo stesso polacco avrebbe “costruito”.

Il passaggio di Arek Milik al Marsiglia ha fatto parecchio rumore. A dire la verità, è tutta la questione del polacco ed il suo addio al Napoli che è stato al centro del chiacchiericcio di mercato per diversi mesi. L’attaccante sembrava destinato, infatti, a restare in azzurro e dunque scontare ‘la pena’ nel club di Aurelio De Laurentiis, rinunciando cosi anche alla possibilità di poter giocare l’Europeo.

Tutto questo, però, è andato evolvendosi verso una direzione improvvisa. A farsi sotto, durante la sessione invernale conclusasi qualche giorno fa, è stato il Marsiglia che alla fine è riuscito a spuntare. Cosi Milik è approdato in Ligue 1, per una nuova avventura che potrebbe permettergli di poter seguire anche la Polonia nel prossimo Europeo.

Questo l’obiettivo principale che ha spinto Arek ad accettare la soluzione francese, nonostante ci fossero altre pretendenti ben più blasonate, dalla Juventus di Pirlo passando per la Roma ed anche l’Inter di Antonio Conte. Tutti sarebbero stati disposti ad accogliere Milik, ma non alle richieste che pretendeva il presidente De Laurentiis. Cosi la scelta del Marsiglia, ma il suo percorso potrebbe nuovamente incrociarsi con l’Italia e la Serie A.

Milik può tornare in Serie A, c’è una via d’uscita

Il destino di Milik, dunque, potrebbe vedere l’addio alla Ligue 1, addirittura già nella prossima finestra di mercato. Come noto il giocatore ha aspettato la Juventus per diverso tempo, salvo poi capire che il club bianconero non avrebbe avanzato la proposta necessaria per convincere il Napoli a lasciarlo andare. Tutto può cambiare, già nei prossimi mesi.

Come raccontato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ci sarebbe una vera e propria via d’uscita che consentirebbe ad Arek di lasciare il Marsiglia già in estate. Sul contratto del giocatore, infatti, sarebbe stata inserita una clausola rescissoria molto bassa (appena 12 milioni di euro) richiesta fortemente dallo stesso entourage del giocatore.

Il tutto, insomma, proprio per avere la possibilità – in caso di interessamento nuovamente forte di alcune delle sue pretendenti – di poter lasciare la Francia agevolmente, senza essere bloccato da particolari vincoli. Ecco perchè la Juventus e la Roma, su tutte, starebbero ancora monitorando la situazione del polacco. In estate entrambe potrebbero decidere di pagare la clausola rescissoria, di fatto regalandosi un attaccante di spessore come lo stesso Milik.