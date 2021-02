La clamorosa indiscrezione di mercato riguarda Marek Hamsik. L’ex capitano del Napoli sarebbe pronto a tornare a giocare in Europa.

Una storia d’amore durata più di 12 anni, quella di Marek Hamsik con la maglia del Napoli. Un rapporto lungo, intenso, che ha visto lo slovacco arrivare all’ombra del Vesuvio dalla piccola Brescia, per poi esplodere e prendersi le luci della ribalta, grazie alle doti innate di un campione senza tempo.

Le strada, due anni fa, si sono separate nel pieno della gestione Ancelotti e nel bel mezzo della stagione, lasciando orfani i tifosi del proprio capitano. In molti, ad oggi, ricordano con amarezza quel talento dalla grande personalità, silenzioso ma in grado di tenere unito uno spogliatoio che diversi mesi dopo si lascerà andare all’ormai famoso ammutinamento. Ma questa è un’altra storia.

Hamsik ha scelto la Cina, convinto di poter dire la sua nel mercato orientale, sposando il progetto del Dalian di Rafa Benitez. Una scelta coraggiosa, che di sicuro ha permesso allo slovacco di monetizzare dopo anni giocati ad alti livelli con la maglia del Napoli. Ad oggi, però, il destino dell’ex numero 17 azzurro potrebbe cambiare rotta.

Hamsik ed il possibile ritorno in Europa

Un clamorosa indiscrezione, quella emersa nelle ultime ore, che vedrebbe Hamsik prossimo al ritorno in Europa già nei prossimi mesi. Secondo quanto riportato dal portale russo Match Tv, l’ex capitano del Napoli sarebbe finito nel mirino della Lokomotiv Mosca, che vorrebbe accaparrarsi le prestazione di Marek.

Un acquisto che ovviamente fa gola alla squadra allenata da Marko Nikolic, con il club che evidentemente proverà il colpaccio da qui ai prossimi mesi. Un passaggio chiave, però, sarà la risoluzione del contratto. Il club russo, infatti, vorrebbe prenderlo a parametro zero, e cosi starà ad Hamsik discutere con il Dalian per rescindere anticipatamente il proprio accordo che scade tra nove mesi.

Dopo due anni in Cina, per il talento slovacco si starebbe avvicinando il ritorno in Europa. Una notizia che aumenterà la nostalgia dei tifosi del Napoli, con alcuni che addirittura sognavano un grande ritorno in azzurro per il centrocampista, ancora riconosciuto da molti come il vero leader della squadra. Una figura che ad oggi, in casa Napoli, sembra davvero latitare.