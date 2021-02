In casa Juventus sembra pronta una svolta importante. Un affare per l’estate, che vede al momento Cristiano Ronaldo alla regia.

La Juventus continua a monitorare costantemente il mercato. Mancano ancora diversi mesi alla sessione estiva, eppure la dirigenza bianconera tiene gli occhi aperti per provare a scovare il colpo utile per aumentare il livello della rosa a disposizione di Andrea Pirlo. I movimenti potrebbe essere diversi, e sono tanti i fattori che possono condizionare il prossimo calciomercato della Juventus.

A cominciare dalle uscite ed i rinnovi, uno su tutti quello di Paulo Dybala. Al momento tutto tace, ma nelle prossime settimane il club bianconero dovrà effettivamente capire cosa fare e soprattutto decidere se attuare lo sforzo necessario per trattenere la Joya. Da entrambe le parti, nelle scorse settimane, sono partite diverse punzecchiate, ma ad oggi non sono arrivate novità rilevanti.

Al netto di questo, però, la Juventus comunque tenterà di portare a casa delle operazioni interessanti, soprattutto se queste rappresentano delle vere e proprie occasione. In casa Real Madrid, ad esempio, c’è un conclamato obiettivo bianconero che sembra sempre più vicino a Torino.

Juve, Marcelo ad un passo: e Ronaldo gli cerca casa

Stiamo parlando di Marcelo, il terzino brasiliano che sembra ormai in rotta con il Real Madrid. Il divorzio, secondo diverse fonti provenienti dalla Spagna, sembra ormai inevitabile, anche se c’è chi è pronto a giurare che il Real alla fine possa davvero tentare il tutto per tuto nel tentativo di trattenerlo.

La verità, però, è che Marcelo sembra voglia cambiare aria, ed in tal senso arrivano anche delle conferme interessanti. Secondo quanto riportato da Todofichajes.com, infatti, il calciatore sarebbe cosi vicino alla Juventus da essersi già mosso per trovare casa, il tutto grazie al supporto dell’ex compagno Cristiano Ronaldo, con quest’ultimo che si sarebbe mosso sul territorio torinese per accontentare il compagno.

Una posizione importante, che avvicina Marcelo alla Vecchia Signora, sembra averla presa anche lo stesso giocatore, pronto a ridursi l’ingaggio pur di vestire la maglia bianconera (si parla di un passaggio da 8 a 6 milioni di euro annui). Una scelta che ovviamente convince il club ed anche i tifosi.