La Juventus è alla ricerca di un terzino, e cosi da Madrid arriva un messaggio social rivolto a Cristiano Ronaldo e, chissà, magari anche al club bianconero.

Nonostante la fine della sessione invernale di calciomercato, per la Juventus non manca mai modo di sondare il terreno per potenziali acquisti ed occasioni da sfruttare anche nel futuro.

Uno dei ruoli per i quali la dirigenza bianconera tiene gli occhi aperti è sicuramente quello del terzino mancino. Il club sta sondando diversi profili, alcuini particolarmente interessante. Da capire, però, quali di questi sia realmente percorribile per la Juventus.

L’emergenza Covid, le ripercussioni sull’economia e tutte le problematiche che sta vivendo anche il calcio. Uno dei nomi più interessanti e che para sia finito concretamente nel mirino della Vecchia Signora è Marcelo, ormai in uscita dal Real Madrid.

Marcelo e quel messaggio social a Cr7 (e alla Juventus)

Marcelo sarebbe un profilo molto interessante per la squadra bianconera. Grande esperienza, profilo internazionale e sicuramente gran voglia di rivalsa dopo gli ultimi mesi al Real Madrid messo in secondo piano.

E cosa vuole fare il brasiliano? Di certo gradirebbe ritrovare un vecchio amico come Cristiano Ronaldo, e dai social arriva la conferma lampate. Ad uno scatto pubblicato da Marcelo su Instagram, infatti, è arrivato il commento del portoghese: un pugno, in segno di incoraggiamento.

Da Marcelo, poi, un contro commento rivolto proprio all’ex compagno di squadra, oggi leader della Juventus di Pirlo: “Mi manchi”. Insomma, un vero e proprio messaggio al calciatore bianconero, ma anche alla stessa dirigenza juventina.