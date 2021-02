Un clamoroso scenario di mercato potrebbe portare ad un valzer di panchina che coinvolgerebbe anche Antonio Conte e Jose Mourinho.

L’Inter di Antonio Conte è in cima alla classifica di Serie A dopo il sorpasso sul Milan di Stefano Pioli. Alle porte, però, c’è il derby di Milano proprio contro i cugini rossoneri: l’esito del match potrebbe indirizzare l’andamento stagionale futuro e gli obiettivi societari. Intanto mister Conte si sfrega le mani visti gli ultimi risultati positivi raccolti. L’allenatore nerazzurro, però, potrebbe finire al centro di numerose voci di calciomercato. Il futuro del tecnico non è ancora stato deciso, ma non è da escludere che la sua avventura sulla panchina milanese possa finire prima del previsto. In più di un’occasione, infatti, si è parlato di addio anticipato all’Inter. Per andare dove? In Premier League, chiaramente. Un suo eventuale approdo in Inghilterra coinvolgerebbe anche un ex allenatore dell’Inter, Jose Mourinho.

Calciomercato Inter, intreccio Conte-Mourinho

L’avventura di Jose Mourinho sulla panchina del Tottenham non è decollata come previsto. Dopo un inizio di stagione positivo, infatti, i risultati sono mancati. Proprio per questo motivo, infatti, continuano a moltiplicarsi le voci di un suo probabile addio. Tutto dipende dalla qualificazione in Champions League. Qualora dovesse mancare l’approdo in Europa, infatti, la dirigenza degli Spurs sarebbe pronta a silurarlo. Come riportato da ‘Inter Live’, nel mirino della dirigenza inglese ci sarebbe anche il nome di Antonio Conte. E qui inizierebbe l’intreccio di mercato. Dire addio a Jose Mourinho non è cosa semplice. Come riporta ‘The Athletic’ servirebbero 35 milioni di sterline per licenziare il tecnico portoghese: il suo contratto scade nel 2023 e nessuna uscita anticipata è stata messa nero su bianco.

Quello di Conte non è l’unico nome sul taccuino degli inglesi. ‘Eurosport’ racconta anche le ipotesi che porterebbero a Julian Nagelsmann e Brendan Rodgers.