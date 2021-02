La Champions League sarà trasmessa dai canali Mediaset per il triennio 2021-2024. I match saranno in chiaro e ci sarà anche lo streaming pay per 104 partite.

La rete Mediaset ha annunciato delle novità circa la trasmissione televisiva delle partite di Champions League per il triennio 2021-2024. La competizione infatti continuerà a essere trasmessa dall’emittente. Si tratterà della miglior partita di ogni turno, che sarà possibile vedere in chiaro. Poi ci sarà una ricca offerta anche streaming. Precisamente, è questa la grande novità. Per ogni stagione 104 partite saranno in diretta streaming pay. Si tratta in pratica di tutti i match in programma, tranne uno per turno. La visione si potrà attivare su ogni tipo di device dalla smart tv al tablet ai cellulari.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Mediaset trasmetterà la Champions League per il prossimo triennio: la soddisfazione di Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato del gruppo Mediaset, ha espresso la sua soddisfazione al termine dell’ottenimento dell’accordo: “È un grande orgoglio per una tv commerciale quotata in Borsa, nonostante la grande concorrenza nel merito dei diritti sportivi. Poter offrire gratuitamente calcio di grande qualità al pubblico italiano è una soddisfazione. Grazie all’investimento di Mediaset, i nostri telespettatori saranno tra i pochi in Europa a poter vedere in chiaro, sia in tv sia online, le migliori partite di Champions League. Poi c’è lo streaming pay. Una proposta che darà una spinta in più alla nostra offerta online che è già leader tra gli editori tv. Insomma, da Mediaset arriva ancora una volta un vero servizio per il pubblico”.

LEGGI ANCHE >>> Il calciatore può arrivare gratis all’Inter: l’ammissione