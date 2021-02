Situazione leggermente complicata in casa Juventus per quel che riguarda i recenti infortuni. Pirlo dovrà fare a meno di Bonucci per tre settimane, preoccupano anche Chiellini a Arthur

Continuano a preoccupare gli infortuni in casa Juventus. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni dall’infermeria, Pirlo dovrà fare a meno di Bonucci per circa tre settimane. Affaticamento muscolare più grave del previsto e stop forzato per il centrale bianconero. Fermo ai box anche Chiellini dopo il ko rimediato nel primo tempo della sfida tra Porto-Juventus, match d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il capitano bianconero sarà valutato nelle prossime ore a causa del solito problema al polpaccio. Tempi di recupero da stabilire.

Chiellini, salvo dietrofront improvvisi, non prenderà parte alla sfida di campionato contro il Crotone. Il centrale difensivo resterà a riposo. Pirlo, quindi, si affiderà alla coppia De Ligt-Demiral, coppia del presente, ma anche del futuro. Allarme totale anche in vista del ritorno di Champions League contro il Porto. La Juventus sarà chiamata a ribaltare la sconfitta per 2-1 del match d’andata.

Infortuni Juventus, stop anche per Arthur e Cuadrado

Preoccupano anche le condizioni di Cuadrado e Arthur. L’esterno colombiano ha accusato un fastidio muscolare nelle scorse settimane e la sua condizione verrà valutate nei prossimi giorni. Quasi certa la sua assenza in vista della sfida contro il Crotone. Pirlo spera di recuperalo in occasione delle prossime sfide di campionato e soprattutto in vista della sfida di ritorno di Champions League contro il Porto. Il colombiano lavorerà in maniera differenziata.

Da valutare anche le condizioni di Arthur. Il centrocampista brasiliano ha accusato un fastidio alla membrana tra tibia e perone a causa di una calcificazione. Le sue condizioni verranno valutate e analizzate con calma nel corso dei prossimi giorni per poi capire se continuare con una terapia conservativa o risolvere il problema definitivamente con intervento chirurgico. I tempi di recupero, ovviamente, potrebbero variare. Sono attese novità nelle prossimi giorni. Pirlo incrocia le dita in vista della fase calda della stagione.