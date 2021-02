Il centrocampista del Borussia Monchengladbach Neuhaus è un obiettivo per il prossimo calciomercato della Juventus, piace anche all’Inter

La Juventus lavora sul calciomercato in vista della prossima stagione. I bianconeri hanno messo nel mirino un nuovo obiettivo per il proprio centrocampo. La zona nevralgica del campo è quella che ha convinto meno in questa stagione e per questo motivo la dirigenza bianconera si guarda intorno per aumentare la qualità per dare a Pirlo quei calciatori di cui ha bisogno per esprimere la sua idea di gioco.

Nelle ultime ore, è trapelato il nome di un nuovo obiettivo bianconero. Si tratta di Florian Neuhaus, centrocampista classe 1997 del Borussia Monchengladbach. Il calciatore ha un contratto con il club teutonico fino a giugno 2024. Il suo nome è stato accostato recentemente ad altri club europei in virtù dell’ottimo rendimento evidenziato con la squadra di Marco Rose.

Calciomercato Juventus, obiettivo Neuhaus: sulle sue tracce ci sono pure Bayern, Borussia e Inter

Il 23enne si sta guadagnando grossa stima in giro per l’Europa. Non stupisce dunque l’interessamento della Juventus, che è alla ricerca pure di un centrocampista che aumenti l’olfatto realizzativo della linea mediana di Pirlo. In questo senso, Florian Neuhaus può tornare molto utile. In quest’ultima Bundesliga, il calciatore del Borussia Monchengladbach ha firmato 4 gol e altrettanti assist. Atre due reti e lo stesso numero di passaggi vincenti li ha totalizzati pure nella coppa DFB.

L’interesse è stato rivelato da “Kicker”. Neuhaus è un centrocampista moderno con buone qualità fisiche e tecniche. Un profilo che farebbe certamente comodo alla Juventus per cui esiste però anche la concorrenza italiana. Al calciatore del ‘Gladbach guarda con attenzione pure l’Inter di Antonio Conte pertanto si potrebbe accendere un duro duello tra le due in estate.

Neuhaus è valutato almeno 40 milioni di euro dal suo club di appartenenza. Una cifra sicuramente importante ma alla quale la Juventus potrebbe arrivare pure attraverso qualche cessione. Paratici quindi proverà a procacciarsi il tesoretto per perseguire la pista pure sbarazzandosi degli elementi che non fanno al caso dei bianconeri.