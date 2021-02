Riccardo Marchizza esce per un colpo alla testa in Fiorentina-Spezia dopo pochi minuti: portato via in barella, entra Juan Ramos

Momenti di apprensione quando dopo circa dieci minuti di gioco Riccardo Marchizza si accascia al suolo dopo un colpo alla testa. L’arbitro Calvarese ferma subito Fiorentina-Spezia per consentire ai sanitari l’ingresso in campo. Marchizza ha perso conoscenza: solo per qualche istante, causa l’entità della botta.

Marchizza non ha avuto, poi, bisogno del collarino ed i giocatori in campo non manifestano segni di apprensione dopo l’iniziale spavento. Per un attimo, addirittura, il quarto uomo ha atteso anche che l’esterno potesse riprendersi. Il check effettuato dai sanitari ha certificato l’impossibilità per Marchizza di riprendere la partita. Il difensore è stato trasportato in barella fino agli spogliatoi, dopo esser stato immobilizzato. Ora è in un ospedale fiorentino per tutti gli accertamenti del caso.

C’è stato, quindi, il cambio con Juan Ramos, prima sostituzione della partita.