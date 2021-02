Emergenza difesa, la scelta a sorpresa di Inzaghi

Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato alla vigilia della sfida di domani contro la Sampdoria

Emergenza è la parola che accomuna diverse società di Serie A a causa dei molteplici impegni e degli infortuni che ne conseguono. Vale anche per la Lazio che, contro l’Inter, ha avuto problemi in difesa, con Radu ko. Operazione necessaria e stop che sarà di diverse settimane. Serviranno soluzioni alternative per Inzaghi che ha già in mentre rimedi per ovviare al problema tamponando i limiti numerici. Intervenuto alla vigilia della partita di campionato contro la Sampdoria, gara in programma domani alle ore 15 all’Olimpico, l’allenatore della Lazio ha svelato le sue idee per il pacchetto arretrato, tra mercato e soluzioni alternative eppure efficaci.

Lazio, le parole di Inzaghi

Il tecnico dei biancocelesti, intervenuto a ‘Lazio Style Channel’, ha spiegato che sono due le soluzioni che ha in mente per la sostituzione di Radu: “Parolo ha giocato parecchie volte in quel ruolo e Musacchio ha una settimana di lavoro in più sulle gambe”. Dunque, doppia opzione per non restare scoperti.

Parolo, naturalmente un centrocampo, ha già ricoperto in passato il ruolo di difensore grazie alla sua abnegazione e intelligenza tattica, doti che gli consentono di giocare ovunque con un rendimento sempre costante. Musacchio, arrivato a gennaio, non era ancora al top della forma e sta ancora cercando di ritrovare la miglior condizione fisica. Difficile capire chi dei due domani partirà dal primo minuto, di sicuri Inzaghi ha già risolto, almeno a parole, un problema.