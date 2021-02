Gigio Donnarumma, portiere del Milan, ha parlato alla vigilia del derby contro l’Inter: tra le tematiche, il suo futuro e le ultime sul rinnovo

Il rinnovo, le voci sul futuro, il derby all’orizzonte, la forza di Ibrahimovic. Ha parlato di tutto, Gigio Donnarumma, portiere del Milan, nella sua intervista a Sky Sport a pochi giorni dal derby di domenica. Il portiere s’è raccontando, parando domande scomode, come quella sul futuro. Gli hanno chiesto quando e se rinnoverà, ha risposto: “Sono sereno”. Difficilmente avrebbe potuto dire altro. Ci hanno provato. Il derby, si augura possa essere sbloccato da Ibrahimovic: “Magari fa un gol”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, le parole di Donnarumma

Il portiere rossonero è carico per la partita di domenica, una sfida sentita e, quest’anno, anche fondamentale in chiave scudetto: “Vivere un derby così è una emozione. Siamo consapevoli che dovremo fare una grandissima partita per portare a casa il risultato. Spero che la decida Ibrahimovic“. Proprio su Zlatan, Donnarumma spende parole d’elogio sincero: “Ibra è un campione, non molla mai e aiuta tutti. È il primo ad arrivare – ha detto a Sky – e l’ultimo ad andare via. È un esempio per tutti e ci sta dando una grande mano”.

LEGGI ANCHE >>> La frase che preannuncia periodi bui per l’Inter

Per Donnarumma, questo è un momento magico, sta bene, è in forma, è decisivo e vivrà gli Europei da titolare. Il suo contratto è in scadenza a giugno, ma del suo futuro, Gigio preferisce non parlare: “Sono tranquillo e cerco di dare sempre il massimo per me e per i miei compagni. Voglio dare tutto per questa maglia”. Parole di circostanza con la trattativa che procede tra il club e il suo agente, Raiola. Il Milan vuole blindarlo ma la richiesta economica è elevata.