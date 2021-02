Si preparano grandi cambiamenti in casa Cagliari. Di Francesco è ormai ad un passo dall’esonero, spunta un altro allenatore.

In casa Cagliari si prepara un cambiamento radicale. L’esonero di Eusebio Di Francesco, dopo la sconfitta di ieri patita per mano del Torino, è stato un segnale netto ed evidente sul fatto che alla squadra sarda serva un cambio di passo. Per effettuarlo, sembrano pronte delle decisioni importanti che riguarderanno non solo l’attuale allenatore.

Come appreso nella giornata di oggi, infatti, gli isolani stanno lavorando per riportare nel club Stefano Capozucca, ex dirigente proprio della squadra sarda. L’obiettivo, insomma, è quello di dare spazio ad un personaggio che conosca già bene l’ambiente, e dunque in grado di proporre fin da subito delle soluzioni ideali.

Ma, ovviamente, al centro dell’attenzione al momento c’è l’allenatore. Di Francesco, poche settimane fa, ha ottenuto un segnale importante proprio dal presidente Giulini, con l’annuncio del rinnovo in diretta tv. Una mossa, quella del patron, per provare a dare fiducia a tutti l’organico ma soprattutto al suo condottiero, nonostante i risultati tremendamente negativi. Da lì, però, passaggi decisivi ce ne sono stati pochi.

E cosi nelle ultime ore sembra si vada verso il cambiamento, nonostante il rinnovo. Il nome di Leonardo Semplici è stato accostato ai sardi proprio per prendere il posto del tecnico. Eppure, secondo indiscrezioni dell’ultima ora, sembra possa esserci un ulteriore ribaltone.

Cagliari, niente Semplici: spunta un altro nome

Se fino a qualche ora fa sembrava proprio l’ex allenatore della Spal l’erede designato per prendere in mano la panchina sarda, ad ora le cose pare stiano cambiando. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, starebbe emergendo un nome nuovo per il Cagliari.

Si tratta di Aurelio Andreazzoli, ex tecnico di Empoli e Genoa, con il quale il club si sarebbe incontrato proprio nelle ultime ore. Un nome emerso soltanto adesso, ma che ovviamente cambierebbe nuovamente volto a quelle che sono le direttive della società.

Al momento, va detto, ci sono poche certezze. Se sarà Semplici o Andreazzoli il nuovo allenatore, questo lo sapremo soltanto col tempo. Intanto Di Francesco attende la decisione del suo club.