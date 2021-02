Busquets può sbarcare in Serie A

L’Inter guarda in casa Barcellona per provare a strappare un senatore dei blaugrana: Marotta ha messo nel mirino Busquets.

Non è di certo un buon momento per il Barcellona. Il club catalano è reduce dalla sonora sconfitta per 1-4 contro il Paris Saint-Germain in Champions League ed in campionato è ben distante dall’Atletico Madrid, capolista de la Liga. Inoltre, la situazione relativa al cartellino di Leo Messi, in scadenza contrattuale a fine stagione, aggrava il tutto. Per i motivi sopracitati e per un indebitamento societario piuttosto importante, il club spagnolo potrebbe decidere di cedere alcuni membri della rosa per provare a fare cassa e sistemare i bilanci.

Calciomercato Inter, Marotta punta Busquets

Con le elezioni del nuovo presidente sempre più vicino, non è da escludere che il futuro numero uno del club possa ridisegnare i piani degli spagnoli: ringiovanimento della rosa ed abbattimento dei costi potrebbero essere una soluzione ai problemi del club. Serve soprattutto fare cassa e liberarsi di stipendi importanti per abbattere le spese della società. Proprio per questo, alcuni senatori dello spogliatoio potrebbero essere sacrificati a fine stagione. Tra questi c’è anche Sergio Busquets: il centrocampista ha un contratto in scadenza nel 2023. Il suo cartellino potrebbe rappresentare una ghiotta occasione per diverse big europee, pronte ad approfittare dei guai del club catalano.

Secondo quanto riportato dal portale ‘todofichajes.com’, il Barcellona potrebbe cedere il centrocampista spagnolo per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Una cifra abbordabile per diversi club: Paris Saint-Germain e Manchester United su tutti. Anche un club italiano, però, segue con attenzione l’evolversi della situazione. L’Inter, infatti, potrebbe farci un pensierino. Beppe Marotta è al lavoro per portare il calciatore alla corte di Antonio Conte. E, tra le altre cose, anche il 32enne gradirebbe un trasferimento in Serie A.