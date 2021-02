Domenica ci sarà la stracittadina Milan-Inter, ma le due squadre sul mercato in vista dell’estate potrebbero invece… allearsi.

Derby piuttosto infuocato quello tra Milan e Inter, che rivivono probabilmente il passato, in quanto per questa stagione di Serie A, il match vale la vetta della classifica per entrambe. Un testa a testa molto interessante, che vede i rossoneri in leggero affanno rispetto ai nerazzurri e con la grande necessità di farsi valere dopo che proprio gli uomini di Conte gli hanno rubato il primo posto. Tuttavia, l’aria che tira tra le due dirigenze è invece diversa. Milan e Inter, infatti, in vista dell’estate potrebbero aprire un dialogo interessante sul fronte del calciomercato, dando vita a uno scambio.

Milan-Inter, ipotesi scambio Tonali-Sensi

Secondo quanto riferisce calciomercatonews24.com, i soggetti interessati sarebbero Stefano Sensi e Sandro Tonali. Il primo dei due ha accusato un nuovo problema muscolare durante l’allenamento e salterà il derby. Purtroppo si tratta dell’ennesimo stop per il giocatore dell’Inter che non è riuscito a distinguersi e potrebbe già considerarsi in esubero. Al termine della stagione finirà sul mercato e potrebbe piacere proprio al Milan.

Anzi, l’idea sarebbe quella di offrirlo ai rossoneri in uno scambio reciproco con Tonali. Considerate le stagione strepitose al Brescia, il giocatore era stato portato a Milano in trionfo, pensando alla consacrazione in rossonero e invece anche nel suo caso tutto ciò non si è ancora concretizzato. Al momento si tratta di pure suggestioni di calciomercato, ma Sensi e Tonali potrebbero cambiare squadra e non città per cercare di recuperare le migliori aspettative.