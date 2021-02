Per il Cagliari scatta l’ora dell’esonero di Di Francesco, la dirigenza incontrerà Semplici, che sarà il nuovo allenatore dei sardi.

La sconfitta in casa contro il Torino ha fatto sprofondare il Cagliari definitivamente in un buco nero. La squadra si trova attualmente 18° in classifica, molto lontana dalle tendenza di metà classifica e oltre dello scorso anno. Nessuno scorcio europeo e gli investimenti del club pesano sulla situazione che attualmente vive la squadra. Da qui, la decisione di esonerare presto Eusebio Di Francesco, attualmente alla guida tecnica della squadra. Tommaso Giulini, presidente del club, ha imposto il silenzio stampa per i tesserati e i dirigenti. Si aprono quindi ore di riflessione, dopo la 14esima sconfitta in 23 sfide disputate quest’anno in Serie A.

Cagliari, addio Di Francesco: arriverà Semplici

Poco più di un mese fa era stato annunciato il rinnovo contrattuale del tecnico attualmente in panchina, eppure l’idillio è praticamente finito a causa dei risultati che non generano fiducia.

La società sarda, secondo quanto riferisce Sportitalia, avrebbe già scelto il sostituto. Si tratta di Leonardo Semplici, libero dal termine dell’esperienza alla guida della SPAL, che ha entusiasmato molto per la scalata fino alla Serie A. Dovrebbe essere stata praticamente già stabilita una prima intesa e oggi ci sarà un incontro tra le parti. Semplici incontrerà la dirigenza del Cagliari per trovare l’accordo definitivo.