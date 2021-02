Domani sera la sfida di Champions League tra Real Madrid e Atalanta: ufficiali i convocati di Zidane con tanti assenti

Non è il Real Madrid pur essendo il Real Madrid. Sono talmente tante le assenze, che l’Atalanta è autorizzata a crederci. Mercoledì sera, per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, mancheranno i migliori. Non ci sarà Sergio Ramos, Marcelo, Hazard, Benzema. I campioni dei Blancos, tutti assenti. Una bella notizia per Gasperini che, invece, salvo Hateboer, potrà contare su tutta la rosa e sognare l’impresa. Dopo la semifinale dello scorso anno, nessun traguardo sarà precluso alla sua Atalanta.

Nell’elenco dei convocati, appena diramato da Zidane, il Real Madrid ha dovuto convocare sei giocatori del Castilla per completare l’organico e non arrivare all’appuntamento coi nerazzurri con gli uomini contati. In realtà, è andata esattamente così. Le molteplici assenze hanno costretto l’allenatore degli spagnoli ad inventare un nuovo roster da opporre all’Atalanta. Certo, sulla carta il divario resta, ma con tutte queste assenze l’Atalanta ha più di un motivo per credere nell’impresa.

Real Madrid, i convocati di Zidane per l’Atalanta

Nell’elenco dei calciatori che prenderanno parte alla sfida contro l’Atalanta ci sono i vari Varane, Kroos, Modric, Isco, Vazquez e Vinicius. Sono tantissimi i campioni del Real, ma mancheranno i più importanti, quelli decisivi. Non ci sarà, ad esempio, Benzema, così come Sergio Ramos, leader difensivo, oppure Marcelo, che sulla sinistra fa la differenza.

Tra le assenze di un certo rilievo, da segnalare anche quella di Valverde, faro e motore del centrocampo. Ecco l’elenco dei convocati:

PORTIERI: Courtois, Lunin, Altube

DIFENSORI: R. Varane, Nacho, F. Mendy, Chust, Miguel

CENTROCAMPISTI: Kroos, Modric, Casemiro, Isco, Arribas, Blanco

ATTACCANTI: Asensio, Lucas Vazquez, Vinicius, Mariano,Hugo Duro